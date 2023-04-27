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Город почти не пригоден для жизни, гражданских трудно вывезти, - Череватый о Бахмуте

Фото: Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВСУ (Армияinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В результате боевых действий Бахмут стал почти непригодным для жизни из-за значительных разрушений. Гражданских, решивших остаться в городе, трудно эвакуировать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск ВСУ Серия Череватого в эфире телемарафона.

"Он (Бахмут, - ред.) существенно уничтожен. Даже сами враги называют его вторым Сталинградом. Возможно, они что-то другое хотят этим сказать, но этим они показали степень уничтожения города. Он на данный момент почти не пригоден для жизни, большинство зданий существенно повреждены", - рассказал Череватый.

Как отметил спикер Восточной группировки войск, в городе также есть и гражданские, которые отказались покидать свое жилье. Сейчас их трудно эвакуировать из-за интенсивных боевых действий в городской застройке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский объяснил важность обороны Бахмута.

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