"Місто Банк" покращив фінансові показники в рамках капіталізації

Фото: "Місто Банк" (пресс-служба)

Станом на 1 липня активи АТ "Місто Банк" склали 1 444 млн грн

Впродовж червня 2020 року було завершено програму капіталізації АТ "Місто Банк", покращено фінансовий стан та підвищено нормативи капіталу.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Станом на 1 липня активи АТ "Місто Банк" склали 1 444 млн грн, в тому числі, високоліквідні кошти - 234 млн грн. Капітал - 253 млн грн, результат діяльності - 39 млн грн.

Прес-служба зазначає, що банком дотримано всі нормативи капіталу:

регулятивний капітал (Н1) - 212 млн грн (нормативне значення не менше 200 млн грн);

норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) - 20,1% (нормативне значення не менше 10%);

норматив адекватності основного капіталу (Н3) - 14,5% (нормативне значення не менше 7%).

Також повідомляється, що банком дотримано й всі нормативи ліквідності, зокрема коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) становить 200,4% (нормативне значення – не менше 100%), та повністю виконано норми обов’язкового резервування.

Зазначені показники підтверджуються даними статистичної звітності, яка щоденно подається до Національного банку України.

"Банк продовжує працювати у звичайному режимі та виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та вкладниками", - повідомляє прес-служба АТ "Місто Банк".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що АТ "Місто Банк" запроваджує нові процентні ставки по депозитах для фізичних осіб.