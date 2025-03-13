Вместительные и экономные: ТОП-5 компактных фургонов украинского рынка с пробегом

Никаких сомнений, для Украины нет автомобилей более универсальных: одновременно практичных, утилитарных и вполне привлекательных в эстетическом плане. Чуть ли не каждый автопроизводитель предлагает что-то в сегменте многоцелевых универсалов с высокой крышей.
Об особенностях пяти наиболее целесообразных моделей класса под условным названием "пирожок" читайте в материале РБК-Украина.
Большая несправедливость в том, что этот сегмент не имеет до сих пор своего адекватного названия. Высокий универсал, пирожок, каблучок - эти сленговые водительские прозвища не совсем соответствуют действительности. А суть этих машин в том, что они предлагают:
При том, что все предлагаемые автопроизводителями модели этого сегмента очень похожи по функционалу, различия между ними есть. Отличаются ресурс, надежность, стоимость содержания, моторные линейки, вместимость различных версий и количество самих версий, тип трансмиссии (4х2 и 4х4), уровень отделки пассажирский версий и т.д.
Кстати, относительно пассажирских вариантов - вероятно, не менее их половины на вторичном рынке Украины на самом деле являются переделанными грузового варианта. В целом это не критично, но имейте в виду, что кустарно установленные сиденья, ремни и аирбеги не всегда будут отвечать требованиям пассивной безопасности.
Вероятно, еще одно-два поколения и словом "Каддик" будут называть все "пирожки" - универсалы с высокой крышей: настолько модель от Volkswagen соответствует всем канонам этого класса. Этот автомобиль отличается надежной и долговечной конструкцией, благодаря чему высоко ценится среди автолюбителей. К нему предлагается широкий выбор двигателей, включая атмосферные дизели, насос-форсуночные агрегаты и системы Common Rail с электронным управлением. Бензиновые двигатели также представлены в ассортименте с выбором из 5-6 моделей. Мало кто из конкурентов может предложить возможность выбора пассажирской версии со столь комфортабельным салоном, включая мягкую переднюю панель. Кроме того, в нашей стране автомобиль привлекателен благодаря доступности сервисного обслуживания и широкому ассортименту запчастей от разных производителей.
Более доступный по цене автомобиль, при том что с практичностью у него тоже все в порядке. Модель изначально пользовалась популярностью в нашей стране благодаря массовым официальным поставкам. Ключевое преимущество "Форда" - грузоподъемность 825-900 кг, что значительно больше, чем у большинства конкурентов (600-750 кг). Дополнительно модель отличается разнообразием модификаций: доступны как длинные и короткие версии, так и низкие или высокие кузова. Грузовой отсек впечатляет своими размерами - он способен вместить два стандартных европоддона. Ассортимент двигателей включает 1,8-литровые дизели и бензиновые варианты, но опытные владельцы советуют именно дизели. Особо стоит предупредить, что Transit Connect является грузовой модификацией, а Tourneo Connect - пассажирской, причем на вторичном рынке часто возникает путаница с названиями - отчасти из-за того, что большое количество "пассажиров" на рынке являются переоборудованными грузовиками.
Французская модель пользуется большой популярностью благодаря сочетанию доступной цены, простоты эксплуатации и долговечности. Второе поколение "Кенгу" оснащалось 1,5-литровым дизельным двигателем и 1,6-литровым бензиновым агрегатом, который легко подружить с газобаллонным оборудованием под сжиженный газ LPG. Хотя автомобиль и не считается очень надежным, большинство технических проблем можно устранить без значительных затрат. Также в продаже присутствует электрическая версия, которую можно встретить среди автомобилей, привезенных из Европы. Интересный нюанс: в Украине официально продавалась версия "Кенгу" под брендом Mercedes-Benz. Этот автомобиль, известный как Citan, практически не отличался от оригинала Renault и предназначался для компаний, которые отдавали предпочтение бренду Mercedes-Benz по имиджевым причинам.
Этот автомобиль существует фактически в двух ипостасях - под именами Citroen Berlingo и Peugeot Partner, и отличия "собратьев" минимальны. Довольно много экземпляров пассажирской версии Berlingo II были проданы в нашей стране официально, при том предлагались нетривиальные для этого сегмента богатые комплектации, включая варианты со стеклянной крышей для большего комфорта. Доступная линейка двигателей состояла из двух 1,6-литровых моторов: бензиновый атмосферный и дизельный в пяти модификациях мощности. Традиционно для альянса PSA дизели известны своей экономичностью и простотой обслуживания. При желании можно найти Berlingo II в полностью электрической версии: она имеет японскую электронику (Mitsubishi i-MiEV), но старых годами экземпляров электричек лучше остерегаться - батареи в них уже во многом деградировали.
Эта модель является одной из самых доступных коммерческих машин благодаря своей простой конструкции. В свое время инженеры Fiat сделали акцент на отсутствии сложных механизмов: двигатели, подвеска и трансмиссия максимально упрощены. Так, машина не отличается ни динамикой, ни длительностью эксплуатации, зато ремонт ее обходится недорого. Автомобиль комплектуется как дизельными, так и бензиновыми двигателями, причем на бензиновые версии можно установить газобаллонное оборудование под сжиженный пропан-бутан LPG. Между прочим, в определенные годы ГБО могло быть официальным - его устанавливали дилеры перед продажей в Украине. Среди модификаций есть также полноприводная версия Doblo Adventure, которая официально не поставлялась на украинский рынок, но встречается на вторичном рынке как импортированная из-за рубежа.
В этом классе - одном из самых популярных в стране - и выбор соответственно неограничен. И на этом фоне очень легко наткнуться на максимально изношенный экземпляр, вернуть который к активной жизни будет недешево. Поэтому несмотря на модель и комплектацию отнеситесь к выбору конкретного экземпляра с максимальным вниманием, не пожалев средств и времени на тщательный осмотр кузова, проверку его геометрии и диагностику силового агрегата на СТО.
При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и AutoRia.
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