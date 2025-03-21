Искусство в окопах: истории поэтов, которые встали на защиту Украины

21 марта отмечают Международный день поэзии. Праздник установило ЮНЕСКО еще в 1999 году, чтобы привлекать внимание общества к творчеству, популяризировать стихи и мастеров слова.

Ярина Чорногуз

Поэтесса Ярина Чорногуз стала на защиту Украины еще в 2019 году. Сначала была парамедиком-волонтером на ротациях в медицинском добровольческом батальоне "Госпитальеры". А в 2020 году подписала контракт и стала боевым медиком, через год начала работать на передовой, как боевой медик и разведчица в 140-м отдельном разведывательном батальоне Морской пехоты Украины.

В 2022 году Ярина участвовала в боях под Попасной, Мариуполем и Бахмутом. Сейчас снова находится на востоке и выполняет боевые задачи.

Чорногуз не раз признавалась, что хотела пойти на фронт еще в 2014 году, как только Россия напала на Украину, но тогда у поэтессы родилась дочь. Через 5 лет Ярина все-таки отправилась на передовую, чтобы бороться за будущее для дочери.

Дебютный поэтический сборник Чорногуз "Как изгибается круг" вышел в 2020 году, хотя стихи Ярина начала писать задолго до того. Эту книгу она посвятила любимому Николаю Сорочоку, который погиб на передовой от пули снайпера. В 2023 году вышла книга "[dasein: оборона присутствия]", а в 2024 году она стала Лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Ярина говорит, что иногда вдохновение к ней приходит даже на фронте. В своих стихах она нередко пишет о войне.

"...плоди війни ніколи не бувають спілими

у всіх війнах, що не скінчилися, заведено мовчати про плоди війни.

Дозволено хіба що слухати, як ворушаться вони

немов невидимі щури в надто кольорових портьєрах покинутої хати в сірій зоні..."

Ярина Чорногуз (фото: Facebook/ Ярина Черногуз)

Павел Вышебаба

До начала полномасштабной войны Павел Вышебаба был известным активистом и зоозащитником. В 2022 году он вступил в ряды 68-й отдельной егерской бригады, был командиром отделения полевого узла связи. Хотел пойти на фронт раньше, но с травмой глаза, которую получил на Майдане во время Революции достоинства, можно служить в армии только во время военного положения.

Свой первый сборник "Только не пиши мне о войне" поэт выдал в 2022-м. За год книгу дважды переиздавали. В 2024 году Вышебаба стал Лауреатом Всеукраинской литературной премии имени Василия Симоненко в номинации "За лучший первый поэтический сборник".

Военный опыт отразился в творчестве Павла Вышебабы.

"...Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

Якщо би всю сіль з копалин, жбурнути в страждання світу,

то більшість у наших ранах розквітла би горицвітом.

Бо з кожним життям навколо недоля і доля спільна.

Прислухайтесь - у полоні ворожому чутно співи.

За мить як піти в атаку, ми молимось про спасіння,

якщо Бог і є, він носить форму мого покоління..."

Павел Вышебаба (фото: Facebook/Pavlo Vyshebaba)

Артур Дронь

Поэт Артур Дронь публиковал свои стихи с 2020 года. Дебютным стал сборник "Общежитие №6", второй "Здесь были мы" вышел в 2023 году. В него вошли стихи, написанные на фронте, но они не о войне, а о людях, которые любят больше, чем боятся. Всю прибыль от продажи автор передал благотворительному фонду, который оказывает психологическую помощь детям и семьям, пострадавшим от войны.

С началом полномасштабного вторжения Артур пошел добровольцем на фронт, он несет службу в 125 отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Выполнял задачи в зоне боевых действий в Донецкой и Харьковской областях.

"Це є тіла наші,

що за нас ламаються.

Але жодного відпущення гріхів.

Це є тіла наші,

що, буває, так легко ламаються,

коли їх витягують з-під землі.

Тут наші ліси, а тут – наші хрести.

А це є тіла,

що тільки за нас ламаються".

(из стихотворения "Изюмское причастие")

Артур Дронь (фото: Facebook/ Артур Дронь)

Дмитрий Лазуткин

Дмитрий Лазуткин является автором десятка поэтических сборников, которые начал выдавать еще в начале 2000-х годов. Также он известен как журналист, телевизионный продюсер и спортивный комментатор.

С 2023 года Лазуткин проходил военную службу в составе 47 ОМБр "Магура", был начальником службы связей с общественностью и в 59 ОМПБр ВС Украины. В апреле прошлого года стал спикером Министерства обороны Украины.

Лазуткин является Лауреатом многочисленных премий, в том числе и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Поэт признается, что зона боевых действий - не место для творчества, но некоторые тексты он все-таки написал на Запорожском и Авдеевском направлениях.

"...її малій було чотири роки

вона смішно вимовляла окремі слова

особливо нові для себе

наприклад говорячи про ракети

сказала:

мам

а у нас лакети

які лакети?

ну що ти там вже знову вигадуєш?

мам у нас бомби…

так Ніна дізналася про початок війни..."

Дмитрий Лазуткин (фото: Facebook/Dmytro Lazutkin)

Елена Герасимьюк

Елена Герасимьюк начала писать стихи еще в школьном возрасте, публиковалась в периодических изданиях "Соняшник", "Украинская литературная газета", "Литературная Украина". В 2013 году поэтесса стала лауреатом сразу нескольких творческих конкурсов.

С началом войны на востоке Елена занималась волонтерской деятельностью, выступала перед военными на фронте. В 2017 году в составе добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" поехала парамедиком на восток. Работала в больнице Авдеевки, на передовой под Песками, Водяным, Марьинкой. За свою службу она получила награду "За сохраненную жизнь".

"...головне, щоб не було війни"

каже вона прибиваючи до стіни портрет командира

тих хто зараз у місті

"головне, щоб не було війни"

б’є по руці дитину, бо гризе брудні нігті

рахує бутлі з водою цеглини хліба

підсуває ногою матрац до стіни

крупи вистачить на три дні

солі на чотири

чаю на п’ять

яблук як гною

"іди погуляй надвір

почнуть стріляти - ховайся в бомбик..."

Елена Герасимьюк (фото: Книжный Арсенал)

Максим Кривцов

Максим Кривцов пошел на фронт добровольцем в 2014 году, участвовал в боевых действиях в составе 5-го батальона ДУК "Правый сектор", затем был старшим пулеметчиком в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Служил в течение 6 лет, а потом демобилизовался.

После начала полномасштабного вторжения снова пошел в армию. Максим был пулеметчиком в ССО, участвовал в боях в Киевской, Харьковской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Максим писал стихи с подросткового возраста, печатался в сборниках с поэзиями других авторов. Его авторский сборник "Стихи из бойницы" вышел в 2023 году, ПЕН признал его лучшей книгой года.

Максим Кривцов погиб на фронте 7 января 2024 года. За время своей службы он имел многочисленные награды, после смерти его также отметили Крестом Заслуги за героический поступок во время боевых действий. Уже после гибели Максима друзья выдали его книгу "На минном поле памяти. Дневники, эссе, рассказы".

"Не ходи сюди

в ці шляхи

у лісі заховалися гріхи

чорне небо

вітер б’є в тюрму

кровоточить холодом зиму.

Не іди сюди

не заходь

тут лише руїни та Господь

на дорозі

стеляться тіла

їх рахують як приходить мла"

Максим Кривцов (фото: Facebook/ Максим Кривцов)

Александр Гошилик

Александр Гошилик с детства писал стихи, даже тогда они были о войне. В 18-летнем возрасте он добровольцем в составе батальона "Донбасс" отправился в зону АТО. Чудом выбрался из Иловайского котла, пройдя 85 км пешком. За заслуги перед родиной он стал кавалером ордена "За мужество" III степени.

В 2016 году демобилизовался, но снова вернулся на фронт после начала полномасштабного вторжения. Гошилик погиб под Бахмутом осенью 2022 года.

Александр под псевдонимом "Клятый Мольфар" выдал поэтический сборник "Мост через вечность". Сейчас семья готовит к публикации вторую его книгу. Также родные в память об Александре основали ежегодный литературный конкурс "Жизнь прекрасна".

"Знайшовши вихід, я нарешті вийшов,

Життя в своєму тілі я зберіг

Та безліч тих, хто без надії згинув

Ще більше тих, хто із надією поліг".

Александр Гошилик (фото: Википедия)