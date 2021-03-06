Місія в Ухань: ВООЗ готується представити звіт про роботу експертів

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на третьому тижні березня опублікує звіт про роботу команди вчених у китайському Ухані. Місія намагалася встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2.

До цього часу звіт буде представлений державам - учасникам організації.

Міжнародна група фахівців під керівництвом данця Пітера Бена Ембарека прибула в Ухань 14 січня та протягом двох тижнів працювала в китайському місті, з якого, за деякими даними, вірус в кінці 2019 року почав поширюватися серед людей. Пекін спочатку відмовився допустити незалежне дослідження про походження нового вірусу. Китайська влада схвалила місію ВООЗ лише через рік після спалахів захворювання COVID-19.

У середині лютого учасник команди вчених Пітер Дасзак в інтерв'ю американському виданню The New York Times повідомив, що коронавірус, найімовірніше, має тваринне походження. За його словами, експерти ВООЗ відхилили теорію про лабораторне походження вірусу як таку, що "не заслуговує подальшого вивчення".