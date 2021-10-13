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Місія ОБСЄ зафіксувала 291 порушення режиму "тиші" на сході України за добу

Автор: Анна Полисученко

Місія ОБСЄ зафіксувала 291 порушення режиму "тиші" на сході України за добу. Заявляється про 220 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і 71 - в Луганській області за останні 24 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 12 жовтня.

"У Донецькій області місія зафіксувала 220 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 50 вибухів (2 розриви і 48 вибухів невідомого походження)", - йдеться в повідомленні.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталося в районах на північний схід від с. Кам'янка (контролюється урядом, 20 км на північ від Донецька) і північніше с. Широкине (контролюється державою, 100 км на південь від Донецька). Крім того, порушення режиму тиші відбулося в межах гніздової ділянки в районі с. Петрівське (не контролюється урядом, 41 км на південь від Донецька).

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ОБСЄ