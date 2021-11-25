Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі за добу сотні порушень "тиші"

У Донецькій області СММ зафіксувала 376 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 230 вибухів (1 розрив боєприпасу, 27 вибухів у повітрі і 222 вибухи невизначеного походження).

Більшість з них відбулося в районах північніше Н.П. Широкине, на захід-південний захід від Н. П. Світлодарськ, на Західно-північний захід від Н. П. Горлівка і західніше Н. П. Ясинувата.

Крім того, члени патруля Місії чули 8 вибухів невизначеного походження на північний захід від Н.П. Маринівка, оцінених як навчання з бойовою стрільбою за межами зони безпеки.

У Луганській області СММ зафіксувала 372 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема 230 вибухів (2 розриви боєприпасів і 228 вибухів невизначеного походження). Більшість порушень сталося в районах біля ділянки розведення в районі н. п. Золоте.