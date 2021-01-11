ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Місія МВФ відновила роботу: Шмигаль очікує на черговий транш

Київ, Понеділок 11 січня 2021 14:48
Місія МВФ відновила роботу: Шмигаль очікує на черговий транш
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відновив роботу місії в Україні після новорічної перерви. Український уряд очікує низку продуктивних перемовин та онлайн-зустрічей із партнерами для успішного завершення перегляду програми Stand-by.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Шмигаль, перегляд програми "відкриє можливості для отримання Україною наступного траншу".

Прем'єр запевнив, що уряд підтримує курс реформ та продовжує послідовно впроваджувати в Україні європейські норми й практики.

"Спільно з президентом та НБУ ми доклали максимум зусиль для виконання "структурних маяків", необхідних для перегляду програми. Зокрема, скоротили непрацюючі кредити в держбанках та реорганізували митницю з податковою, які, наприклад, за грудень разом перевиконали план більш ніж на 26%", - додав він.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в понеділок, 11 січня, відновила роботу з першого перегляду програми Stand-By для України. Робота буде продовжена в дистанційному режимі.

Міністерство фінансів розраховує отримати кошти чергового траншу за програмою Міжнародного валютного фонду у березні 2021 року. Поки що мова йде про 700 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка кредитМВФТранш

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся