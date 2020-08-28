Miss Nationality Ukraine 2020 - стань першою красунею Української Нації

30 серпня о 14.00 в ресторані Saperavi (вулиця Михайла Грушевського, 1В) відбудеться кастинг Всеукраїнського конкурсу краси Miss Nationality Ukraine 2020

Запрошуємо дівчат віком від 17 до 26 років прийняти участь у регіональному кастингу до конкурсу краси. Фінальне шоу проекту Miss Nationality Ukraine 2020, у якому візьмуть участь 20 українок з різних регіонів країни, відбудеться у Києві.

Miss Nationality Ukraine 2020 - це не тільки конкурс краси, це образотворча платформа, яка надає кожній учасниці доступ до майстер-класів, лекцій, тренувань від провідних спеціалістів.

Місія проєкту: щорічно визначати гідних претенденток на звання Miss Nationality Ukraine 2020, які відображають красу національності українок і забезпечити переможницям професійний розвиток і кар'єрне зростання.

Володарка титулу Miss Nationality Ukraine 2020 протягом року виконує суспільно-соціальні функції, пов’язані з благодійною, культурною, представницькою місією, пропагує основи національності, культури, звичаї України.

Увага: кастинг за попередньою реєстрацією на сайті.

http://miss-nationality.com/

Контакти організаційного комітету, акредитація для ЗМІ:

+38066 588 44 06

mnu.ukraine@gmail.com

Instagram: @missnationality.ukraine

http://miss-nationality.com/