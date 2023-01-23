Мишель призвал "придать импульсу" обсуждению конфискации активов РФ для восстановления Украины

Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал столицы продолжить переговоры по использованию конфискованных активов российского центрального банка на 300 млрд долларов для восстановления Украины, поскольку масштабы разрушений растут. Он добавил, что это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами.

Мишель ожидает, что лидеры ЕС "придадут некоторый импульс" обсуждениям. Он добавил, что, несмотря на юридические препятствия для ареста активов, существует "серьезный политический интерес в достижении прогресса в этом вопросе и его решении".

ЕС и союзники заморозили сотни миллиардов долларов валютных резервов, размещенных на зарубежных счетах Центробанком России в начале войны. Официальные лица из ЕС и его институтов выдвинули идею ареста этих активов для использования в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины.

В сентябре 2022 года Украина, Брюссель и Всемирный банк оценили стоимость реконструкции и восстановления Украины чуть менее 350 млрд евро. С тех пор вероятная необходимая сумма только росла, поскольку еженедельные российские атаки наносили ущерб критически важным объектам гражданской инфраструктуры, таким как электростанции и жилье.

При этом комиссар ЕС по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс отметил, что его пугают спекуляции о том, что невозможно будет использовать замороженные активы, ведь, по его словам, Россия должна нести полную ответственность за свою агрессию и финансировать восстановление Украины.

В конце 2022 года Еврокомиссия предложила перевести замороженные активы РФ в фонд, где ими можно было бы активно управлять, чтобы получить прибыль для восстановления Украины.

В Брюсселе предположили, что базовые активы не будут окончательно конфискованы согласно плану, но будут возвращены России и в случае подписания мирного соглашения.

Некоторые официальные лица утверждают, что конфискация активов может создать рискованный прецедент, раздувая риски финансовой стабильности и поднимая вопрос о статусе безопасных активов валютных резервов. Это также может потребовать принятия нового законодательства в юрисдикциях, вовлеченных в замораживание активов, включая США.

Синкявичюс также считает, что этим вопросом должен заниматься не только ЕС, но и другие государства G7.

Разговоры о госактивах идут параллельно с попытками комиссии упростить арест находящихся под санкциями активов российских олигархов. Ключевой частью этого является то, что уклонение от санкций является преступлением по всему ЕС, что упрощает конфискацию основных активов.