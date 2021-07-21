Місак Хідірян розповів про стратегію A.G.R. Group по залученню коштів у міжнародних фондів

Власник A.G.R. Group Місак Хідірян розповів, що агрохолдинг готовий і надалі залучати кошти для розвитку і розширення бізнесу у міжнародних фондів та приватних інститутів.

Місак Хідірян відкриває елеваторний комплекс в. м Середина-Буда, Сумської області.

Це стало можливим завдяки надійній репутації A.G.R. Group. За словами Місака Хідіряна, агрохолдинг зміг зарекомендувати себе надійним партнером з найкращою кредитною історією.

“За період нашої співпраці з банками, не було жодного дня прострочення оплати відсотків або повернення кредиту. В даний момент ми маємо хороші відносини з такими банками, як Південний, ПУМБ, ОТР БАНК, польський KredoBank”, - заявив Мисак Хідірян у великому інтерв'ю виданню Латифундист.

Зокрема, на в тому числі частково залучені кошти був реалізований проект будівництва і запуску елеваторного комплексу в місті Середина-Буда, потужністю 28 тис. тонн.

У майбутньому власник холдингу A.G.R. Group Місак Хідірян планує й надалі співпрацювати з уже існуючими та новими партнерами.

Збір врожаю на полях холдингу Місака Хідіряна A.G.R. Group.

Кошти банків - не єдині фінансові інструменти, на які розраховують в компанії. Для залучення додаткових ресурсів в A.G.R. Group готові скористатися такими інструментами як аграрні розписки й форвардні контракти. Крім цього, Місак Хідірян оголосив, що вже розпочато переговори щодо залучення коштів у приватних інвестиційних фондів і міжнародних фінансових інститутів.

На запозичені гроші в холдингу планують вирішити низку важливих завдань: збільшити земельний банк, створити системи зрошення, придбати нову техніку і впровадити нові технології, а також придбати й будувати нові потужності елеваторного зберігання.

За словами Місака Хідіряна, всі зароблені компанією кошти інвестувалися в її подальший розвиток. Від цієї стратегії Хідірян відмовлятися не збирається.

“Протягом всього періоду розвитку холдингу, починаючи з придбання першої компанії й до сьогоднішнього дня, всі зароблені холдингом кошти інвестувалися в подальший розвиток”, - зазначив інвестор.

Нагадаємо, в 2020 році холдинг A.G.R. Group відкрив свій елеватор. Як це було:

A.G.R. Group - це приватний сільськогосподарський холдинг, який об'єднує 20 українських компаній, що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур. Загальна площа сільськогосподарських земель компанії складає 32 тис. Га