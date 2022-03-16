Світовим ринкам доведеться адаптуватися до відсутності товарів з Росії та України, - Glencore

"З часом глобальні торговельні потоки сировинних товарів повинні будуть адаптуватися до недоступності деяких або всіх російських / українських поставок через пошкодження інфраструктури, санкції або етичні міркування", - заявили в Glencore.

Вторгнення Росії в Україну викликало хаос на товарних ринках.

Росія є ключовим постачальником нафти, природного газу, вугілля, алюмінію і нікелю, а Україна є великим виробником і експортером зерна. Glencore зазначає, що волатильність всіх цих товарів різко зросла.

За словами Glencore, невизначеність щодо поставок товарів може призвести до зростання цін на сировину і витрат, що викличе проблеми з доступністю фінансування для забезпечення доступу до сировини.

"Залежно від тривалості конфлікту і режиму санкцій глобальні товарні потоки можуть істотно змінитися в порівнянні з ситуацією до 2022 року", - заявили в Glencore.

Glencore заявила, що переглядає всю свою діяльність в Росії, включаючи частки в En+ Group і нафтовому гіганті "Роснефть". Глава "Роснефти" Ігор Сєчін знаходиться під санкціями Великобританії, Євросоюзу і США.

Справедлива вартість 10,5-процентної частки Glencore в En + становила 645 млн доларів, а справедлива вартість її 0,57-процентної частки в" Роснефти " на момент закриття торгів 28 лютого становила 183 млн доларів, повідомила компанія.