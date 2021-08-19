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Світові ціни на залізну руду впали на 10% через падіння попиту в Китаї

Автор: Наталія Гурковська

Ціни на залізну руду різко падають в четвер, 19 серпня, на сигналах про скорочення попиту в Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Ф'ючерси на руду з 62%-ним вмістом заліза в Сінгапурі подешевшали на 10% - до 134 доларів за тонну, мінімуму за 8 місяців.

Вартість ф'ючерсів на Даляньській сировинній біржі за підсумками торгів у четвер опустилася на 6,2%.

Влада Кіта неодноразово закликали сталеливарні підприємства країни скорочувати виробництво з метою скорочення шкідливих викидів, і останні дані показують, що їх зусилля почали приносити плоди.

Згідно з даними консалтингової компанії Mysteel, запаси залізної руди в 45 китайських портах за підсумками минулого тижня збільшилися на 260 тис. тонн - до 127 млн ​​тонн.

BHP Group, найбільша гірничодобувна компанія світу, на цьому тижні заявила про вірогідність істотного скорочення виробництва сталі в Китаї в поточному півріччі. Раніше деякі з великих китайських виробників сталі вже взяли на себе зобов'язання по скороченню виробництва.

Падіння вартості залізної руди сприяє зниженню цін і на сталь. Тиск на ринок також надають очікування, що попит на сталь в Китаї буде зменшуватися, враховуючи, що Пекін прагне стримати зростання обсягів житлового будівництва.

Нагадаємо, в травні президент Володимир Зеленський назвав необхідним підвищення ренти на видобуток залізної руди через різке зростання світових цін, що дозволяє власникам рудних компаній отримувати надприбуток.

Однак прийняття відповідного законопроекту №5600, розгляд якого очікувалося в липні, відкладено.

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