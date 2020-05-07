Світові ціни на продовольство продовжують знижуватися в умовах кризи

Світові ціни на продовольчі товари у квітні 2020 року продовжили зниження третій місяць підряд внаслідок істотного скорочення попиту, викликаного економічними і логістичними наслідків пандемії COVID-19. Про це повідомляє ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).

Середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО у квітні склала 165,5 пункту, що майже на 3,4% нижче, ніж у попередньому місяці, та майже на 10% нижче у порівнянні з січнем.

Індекс цін на цукор ФАО досяг рекордно низького показника за 13 років, знизившись на 14,6% з березня, коли було відзначено ще більше місячне зниження. Обвал міжнародних цін на нафту призвело до скорочення попиту на цукровий очерет для виробництва етанолу.

Індекс цін на рослинні олії ФАО скоротився у квітні на 5,2%, і це зниження обумовлене зниженням цін на пальмову, соєва та рапсова олії. Певну роль зіграло зниження попиту на біопаливо, а також зменшення попиту з боку харчового сектору.

Значення Індексу цін на молочну продукцію ФАО впала на 3,6%: падіння цін на вершкове масло і сухе молоко сягнула двозначних величин на тлі зростання експортних можливостей, накопичення товарних запасів, слабкого попиту на імпортну продукцію та зниження в північній півкулі продажу в ресторанах.

Індекс цін на м'ясо ФАО знизився на 2,7%. Часткового відновлення попиту на імпорт в Китаї виявилося недостатнім, щоб врівноважити скорочення імпорту в інших регіонах. При цьому найбільші країни-виробники відчували труднощі через вузьких місць в логістиці і різкого падіння попиту в секторі послуг харчових внаслідок карантинних заходів.

Індекс цін на зернові ФАО знизився незначно, зважаючи на те, що міжнародні ціни на пшеницю і рис значно зросли, а ціни на кукурудзу - різко впали. Ціни на пшеницю виросли на 2,5%. Однак ціни на фуражне зерно, включаючи кукурудзу впали на 10 відсотків, що було викликано зниженням попиту на його використання як тварини корми і у виробництві біопалива.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ у 2020 році через звуження зовнішнього попиту, падіння світових цін на товари, які переважають в українському експорті, поглибиться в порівнянні з попереднім роком.

Як повідомляло РБК-Україна, експорт продовольства з України за чотири місяці 2020 року виріс на 6% до 7,480 млрд доларів, імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 17% до 2,958 млрд доларів.