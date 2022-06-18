Світові ціни на нафту впали до мінімуму за місяць: що стало причиною

Також чинить тиск на ціни Долар США, який на цьому тижні виріс до найвищого рівня з грудня 2002 року по відношенню до кошика валют, що зробило нафту дорожчою для покупців, що використовують інші валюти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 5,6%, до 113,12 доларів за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 6,8%, до 109,56 долара.

Це було найнижче закриття для Brent з 20 травня і найнижче для WTI з 12 травня. Це також було найбільшим денним відсотковим зниженням для Brent з початку травня і найбільшим для WTI з кінця березня.

На цьому тижні ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися вперше за п'ять тижнів, а ф'ючерси на нафту марки WTI впали вперше за вісім тижнів.

Причини обвалу

"Ціни на сиру нафту впали через зростання долара, через те, що Росія дала зрозуміти, що експорт нафти повинен збільшитися, а також через зростання побоювань з приводу глобальної рецесії",-сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик аналітичної компанії OANDA.

Глобальні центральні банки, які швидко послабили грошово-кредитну політику під час пандемії, щоб уникнути рецесії, тепер посилюють її, щоб боротися з інфляцією.

Федеральна резервна система на цьому тижні підвищила ставки США на максимальне більш ніж за чверть століття підвищення.

"Оскільки центральні банки роблять досить суттєві кроки для обмеження зростання за рахунок підвищення процентних ставок і посилення грошово - кредитної політики, це проявляється тут, в нафтовому комплексі",-сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital LLC в Нью-Йорку, зазначивши, що більш повільне економічне зростання має скоротити споживання енергії.

Оскільки ФРС, як очікується, продовжить підвищувати процентні ставки, відкритий інтерес до ф'ючерсів WTI на Нью-Йоркській товарній біржі впав у четвер до найнижчого рівня з травня 2016 року, оскільки інвестори скорочують вкладення в ризиковані активи.

Ф'ючерси на бензин і дизельне паливо в США також впали більш ніж на 4% через побоювання, що високі ціни на бензин знизять попит.

Зростання цін на бензин і реакція США

Автомобільна група AAA заявила, що ціна дизельного палива на заправках в США досягла рекордного рівня в 5,798 доларів за галон в п'ятницю, в той час як ціна бензину досягла рекордного рівня в 5,016 доларів на початку тижня.

Енергетичні компанії США на цьому тижні додали всього чотири нафтових вишки, а президент Джо Байден звинуватив виробників в тому, що вони отримують прибуток від захмарних цін замість того, щоб робити більше для збільшення видобутку.

Незважаючи на те, що його адміністрація хоче, щоб Саудівська Аравія виробляла більше нафти, Байден сказав, що не збирається проводити двосторонню зустріч з фактичним лідером Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом під час його поїздки в регіон в наступному місяці, і що зустрінеться з ним в рамках більш широкої "міжнародної зустрічі"

Росія, тим часом, очікує збільшення експорту нафти в 2022 році, незважаючи на західні санкції і європейське ембарго, заявив у п'ятницю заступник міністра енергетики Росії