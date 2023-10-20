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Мирный саммит по Украине на Мальте: стала известна дата проведения

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

На Мальте пройдет третий мирный саммит по Украине с так называемым Глобальным Югом. Встреча пройдет 28 и 29 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Цель встречи на Мальте - заручиться "максимально широкой международной поддержкой" плана президента Владимира Зеленского.

"Переговоры на Мальте продолжат наращивать темп по созданию более широкой и масштабной поддержки мирных усилий под руководством Украины перед намеченным Глобальным мирным саммитом", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Мальты.

Дата проведения саммита пока не определена, поскольку партнеры стремятся достичь прогресса на уровне советников по безопасности по привлечению стран Юга к украинской позиции, прежде чем состоится встреча на более высоком уровне.

Украинская формула мира и саммит в Джидде

Прошлый мирный саммит по Украине прошел 5 и 6 августа в Саудовской Аравии. Главной темой встречи стала украинская формула мира.

Эту формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии. А также к обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.

На встречу в Джидде были приглашены представители более 40 стран, включая Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику и Китай.

Подробно о том, как саммит в Джидде стал переломным моментом в консолидации мирового сообщества вокруг Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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