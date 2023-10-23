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Мирные переговоры между Арменией и Азейбарджаном состоятся в Иране, - СМИ

Понедельник 23 октября 2023 05:23
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Мирные переговоры между Арменией и Азейбарджаном состоятся в Иране, - СМИ Фото: Азейбарджан и Армения проведут переговоры в Иране (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Тегеран примет встречу, на которой представители Армении и Азейбарджана при участии других стран обсудят прогресс в достижении мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министры иностранных дел Ирана и Турции встретятся со своими коллегами из Азербайджана и Армении в Тегеране в понедельник, 23 октября, чтобы обсудить прогресс в достижении мирного соглашения между двумя южнокавказскими соседями.

Утверждается, что на встрече также будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Стоит отметить, что 20 октября президенты Армении и Азербайджана при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля утвердили дорожную карту по нормализации отношений.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

В сентябре Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала. Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона.

Впоследствии премьер-министр Армении признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включая Нагорный Карабах. 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов заключить мирное соглашение с Ереваном.

При этом Politico сообщало, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели.

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Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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