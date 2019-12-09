У світі зросли продажі зброї

Продажу зброї в усьому світі зросли на 4,6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI).

Наголошується, що в 2018 році частка продажу озброєння і військових послуг сотнею найбільш крупних світових компаній (без урахування китайських компаній) склала 420 млрд доларів, що на 4,6% більше, ніж у 2017 році. Всього з 2002 року обсяг продажів озброєння виріс на 47%.

Американські компанія є лідерами продажів озброєння, маючи частку у 59%. Росія має частку в 8,6%, Великобританія - 8,4%, Франція - 5,5%. Всього компанії США продали зброї на 246 млрд доларів.

Українська компанія "Укроборонпром" продав озброєння на 1,3 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в США готують новий транш військової допомоги Україні. Міністерство оборони США готується надати наступний транш в 250 млн доларів.

Також повідомлялося, що Конгрес США схвалив постачання Україні 150 ракет і двох ракетних установок Javelin на 39 млн доларів. Дана допомога є додатковою до військової допомоги в розмірі 250 млн доларів.