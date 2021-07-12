У світі розробляють понад 100 вакцин від коронавірусу, - ВООЗ

У світі на сьогодні ведеться розробка більше 100 вакцин від коронавірусу. Багато з них вже вийшли на третю фазу клінічних досліджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного наукового співробітника ВООЗ Сумью Сваминатан.
"У нас є 105 вакцин-кандидатів на стадії розробки. Багато з них знаходяться на третій фазі клінічних випробувань", - сказала вона в ході брифінгу.
За її словами, нові вакцини від коронавірусу можуть бути більш ефективними, простіше в зберіганні і застосуванні.
"Необхідність в нових розробках і випробуваннях (вакцин від коронавірусу - ред.) зберігається, і ми повинні заохочувати всіх тих, хто намагається їх створити", - додала Свамінатан.
Зазначимо, в Україну 12 липня прибула чергова партія китайської вакцини CoronaVac. Найближчим часом 500 тисяч доз препарату почнуть розвозити по регіонах.