У світі розробляють понад 100 вакцин від коронавірусу, - ВООЗ

У світі на сьогодні ведеться розробка більше 100 вакцин від коронавірусу . Багато з них вже вийшли на третю фазу клінічних досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного наукового співробітника ВООЗ Сумью Сваминатан .

"У нас є 105 вакцин-кандидатів на стадії розробки. Багато з них знаходяться на третій фазі клінічних випробувань", - сказала вона в ході брифінгу.

За її словами, нові вакцини від коронавірусу можуть бути більш ефективними, простіше в зберіганні і застосуванні.

"Необхідність в нових розробках і випробуваннях (вакцин від коронавірусу - ред.) зберігається, і ми повинні заохочувати всіх тих, хто намагається їх створити", - додала Свамінатан.