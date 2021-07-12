ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У світі розробляють понад 100 вакцин від коронавірусу, - ВООЗ

Новость на русском →
Женева, Понеділок 12 липня 2021 18:59
У світі розробляють понад 100 вакцин від коронавірусу, - ВООЗ Фото: у світі розробляють понад 100 вакцин від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У світі на сьогодні ведеться розробка більше 100 вакцин від коронавірусу. Багато з них вже вийшли на третю фазу клінічних досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного наукового співробітника ВООЗ Сумью Сваминатан.

"У нас є 105 вакцин-кандидатів на стадії розробки. Багато з них знаходяться на третій фазі клінічних випробувань", - сказала вона в ході брифінгу.

За її словами, нові вакцини від коронавірусу можуть бути більш ефективними, простіше в зберіганні і застосуванні.

"Необхідність в нових розробках і випробуваннях (вакцин від коронавірусу - ред.) зберігається, і ми повинні заохочувати всіх тих, хто намагається їх створити", - додала Свамінатан.

Зазначимо, в Україну 12 липня прибула чергова партія китайської вакцини CoronaVac. Найближчим часом 500 тисяч доз препарату почнуть розвозити по регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Вакцина Коронавірус
NEWS
Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи"
Путін написав статтю про Україну і назвав її "дітищем радянської епохи"
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою