У світі з'явилися дев'ять нових мільярдерів завдяки COVID-вакцинам

Відкриття та розповсюдження вакцин проти COVID-19 породило дев'ять нових мільярдерів у світі. Вони мають сукупний дохід 19,3 мільярда доларів.

Про це з посиланням на дані неурядових організацій повідомляє Euronews .

"Дев'ять нових мільярдерів мають сукупний чистий статок у розмірі 19,3 мільярда доларів, достатній для того, щоб повністю вакцинувати всіх людей у країнах з низьким рівнем доходу 1,3 рази. Тим часом, ці країни отримали лише 0,2 відсотка загального обсягу поставок вакцин через величезний дефіцит доступних доз, попри те, що в них проживає 10 відсотків населення планети", - заявила People's Vaccine ("Народна вакцина"), до складу якої входять дев'ять неурядових організацій, включаючи Amnesty International, Oxfam та UNAIDS.

Список мільярдерів, розбагатілих на COVID-вакцинах:

Стефан Бансель - генеральний директор Moderna (4,3 млрд доларів) Угур Сахін - генеральний директор і співзасновник BioNTech (4 млрд доларів) Тімоті Спрінгер - імунолог, інвестор та засновник в Moderna (2,2 млрд доларів) Нубар Айефан - голова Moderna (1,9 млрд доларів) Хуан Лопес-Бельмонте - голова компанії ROVIm, яка виробляє та пакує вакцини Moderna (1,8 млрд доларів,) Роберт Лангер - науковець, засновник та інвестор в Moderna (1,6 млрд доларів) Чжу Тао - співзасновник і головний науковий керівник CanSino Biologics (1,3 млрд доларів) Цю Дунсю - співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics (1,2 млрд доларів) Мао Хуїньхоа - співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics (1 млрд доларів)

На додаток до цих нових мільярдерів, вісім існуючих мільярдерів також збільшили свої статки на 32,2 мільярда доларів завдяки інвестиціям у фармацевтичні корпорації, які займаються вакцинами від коронавірусу.

Менеджер з питань охорони здоров’я Oxfam Анна Марріотт заявила, що "ці мільярдери є людським обличчям величезного прибутку, який фармацевтичні корпорації отримують від монополії".

"Ці вакцини фінансувалися за державні кошти й мали б бути насамперед глобальним суспільним благом, а не приватною можливістю отримання прибутку. Нам потрібно терміново покласти край цим монополіям, щоб ми могли нарощувати обсяги виробництва вакцин, знижувати ціни та вакцинувати світ", - додала вона.