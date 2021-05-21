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У світі з'явилися дев'ять нових мільярдерів завдяки COVID-вакцинам

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Світ, П'ятниця 21 травня 2021 12:33
У світі з'явилися дев'ять нових мільярдерів завдяки COVID-вакцинам Фото: у світі з'явилися дев'ять нових мільярдерів завдяки вакцинам (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

Відкриття та розповсюдження вакцин проти COVID-19 породило дев'ять нових мільярдерів у світі. Вони мають сукупний дохід 19,3 мільярда доларів.

Про це з посиланням на дані неурядових організацій повідомляє Euronews.

"Дев'ять нових мільярдерів мають сукупний чистий статок у розмірі 19,3 мільярда доларів, достатній для того, щоб повністю вакцинувати всіх людей у країнах з низьким рівнем доходу 1,3 рази. Тим часом, ці країни отримали лише 0,2 відсотка загального обсягу поставок вакцин через величезний дефіцит доступних доз, попри те, що в них проживає 10 відсотків населення планети", - заявила People's Vaccine ("Народна вакцина"), до складу якої входять дев'ять неурядових організацій, включаючи Amnesty International, Oxfam та UNAIDS.

Список мільярдерів, розбагатілих на COVID-вакцинах:

  1. Стефан Бансель - генеральний директор Moderna (4,3 млрд доларів)
  2. Угур Сахін - генеральний директор і співзасновник BioNTech (4 млрд доларів)
  3. Тімоті Спрінгер - імунолог, інвестор та засновник в Moderna (2,2 млрд доларів)
  4. Нубар Айефан - голова Moderna (1,9 млрд доларів)
  5. Хуан Лопес-Бельмонте - голова компанії ROVIm, яка виробляє та пакує вакцини Moderna (1,8 млрд доларів,)
  6. Роберт Лангер - науковець, засновник та інвестор в Moderna (1,6 млрд доларів)
  7. Чжу Тао - співзасновник і головний науковий керівник CanSino Biologics (1,3 млрд доларів)
  8. Цю Дунсю - співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics (1,2 млрд доларів)
  9. Мао Хуїньхоа - співзасновник і старший віце-президент CanSino Biologics (1 млрд доларів)

На додаток до цих нових мільярдерів, вісім існуючих мільярдерів також збільшили свої статки на 32,2 мільярда доларів завдяки інвестиціям у фармацевтичні корпорації, які займаються вакцинами від коронавірусу.

Менеджер з питань охорони здоров’я Oxfam Анна Марріотт заявила, що "ці мільярдери є людським обличчям величезного прибутку, який фармацевтичні корпорації отримують від монополії".

"Ці вакцини фінансувалися за державні кошти й мали б бути насамперед глобальним суспільним благом, а не приватною можливістю отримання прибутку. Нам потрібно терміново покласти край цим монополіям, щоб ми могли нарощувати обсяги виробництва вакцин, знижувати ціни та вакцинувати світ", - додала вона.

Організація Об'єднаних Націй, включаючи Світову організацію охорони здоров'я, закликали виробників вакцин відмовитись від патентів на їхні вакцини, для збільшення виробництва по всьому світу. Ініціативу підтримали багато країн, що розвиваються, а також США та Іспанія.

При цьому глава Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала вважає, що відмова від прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19 буде недостатньою для зменшення величезного розриву в поставках між багатими та бідними країнами. Для розв'язання проблеми, на її думку, потрібне цілісне рішення.

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