У світі понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії

Понад 40 країн у світі заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії. Більшість країн побоюються поширення нового штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, у Європі про заборону на польоти до Британії оголосили: Франція, Бельгія, Німеччина, Ірландія, Нідерланди, Іспанія, Швейцарія, Італія, Австрія, Данія, Швеція, Норвегія, Хорватія, Болгарія, Мальта, Фінляндія, Росія, Польща, Португалія, Угорщина, Чехія, Словаччина та Північна Македонія.

Також тимчасово призупинили рейси до Британії та заборонили в’їзд іноземцям Ізраїль, Оман, Іран, Саудівська Аравія, Туреччини, Йорданія, Судан, Туніс, Канада, Перу, Сальвадор, Чилі, Аргентина, Гренада, Ямайка, Гонконг, Пакистан та Індія.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це, британський уряд посилив карантинні обмеження.

Крім того, уряд України не планує вводити заборону на в'їзд в країну з Великобританії. При цьому для мандрівників з Британії будуть діяти ряд обмежень.

Також РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скличе збори членів для обговорення стратегії протидії новому штаму коронавірусу.

Однак у ВООЗ заявили, що ситуація знаходиться під контролем.