В мире уже более 20 млн людей заразились коронавирусом

Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)

Умерли 733 тысячи

В мире уже более 20 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии. Из них 733 тысячи умерли.

Об этом сообщают данные Worldometers.

6,3 млн - это активные случаи. Почти 65 тыс. человек болеют в тяжелой форме.

Больше всего зараженных - в США. Там 5,2 млн инфицированых за весь период пандемии. Также в лидерах по заболеваемости Бразилия, Россия, Индия.

Укрина в общем рейтинге стран на 34 месте.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 1199 новых случаев инфицирования коронавирусом.

РБК-Украина писало, что в Германии заявили о второй волне коронавируса.

Сообщалось, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна, в Украине также прогнозируют рост количества случаев коронавируса.