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Світ втомився не від підтримки України, а від особистих "комплексів" Путіна, - Подоляк

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Світ не втомився надавати підтримку Україні для протистояння російській агресії. Водночас світова спільнота втомилася від погроз та шантажу глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він заявив, що суспільство повинно забути про словосполучення "втома від України", оскільки світ продовжує підтримувати нашу державу.

"Світ втомився не від підтримки України. Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних убивств, хімічної зброї, терору та постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих "комплексів" Путіна", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявив, що Україна не погодиться повернутися за стіл переговорів з Росією, поки не зміцнить власні позиції.

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