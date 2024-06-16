О мире в Украине и месседжах для РФ. Главные заявления саммита в Швейцарии

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О чем говорится в коммюнике

Итоговый документ поддержали 80 стран-участниц саммита и четыре международные организации. Среди тех, кто не присоединился, - Саудовская Аравия, Индия, Таиланд, Мексика, ОАЭ и ЮАР. Также воздержались Армения и представители Бразилии и Ватикана.

В тексте говорится о конструктивном обмене разными мнениями относительно достижения основы для справедливого мира. Подчеркивается приверженность Уставу ООН, а также необходимости воздерживаться от применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства, включая Украину, в пределах международно признанных границ.

Согласовано общее видение по трем важным аспектам:

любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным. Украинские атомные станции, в частности Запорожская АЭС, должны работать под полным контролем Украины и под наблюдением МАГАТЭ. Угрозы и применение ядерного оружия против Украины недопустимы

чрезвычайно важно безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях. Неприемлемы нападения на торговые суда и гражданские порты. Украинская агропродукция должна свободно поставляться третьим странам

все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все остальные незаконно удерживаемые гражданские должны быть возвращены в Украину

"Мы считаем, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеуказанных сферах с последующим привлечением представителей всех сторон", - говорится в коммюнике.

Также участники саммита согласились, что Устав ООН с принципами уважения территориальной целостности и суверенитета будет служить основой для достижения мира в Украине.

Итоговые заявления лидеров

На итоговом брифинге президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что на саммите впервые говорили о мире на таком высоком уровне. По ее словам, согласована общая позиция, которая станет стартовой для совместного движения вперед

"Теперь эта стартовая позиция должна быть использована. Справедливый и устойчивый мир в Украине имеет фундаментальное значение", - добавила она.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, участники саммита вместе "сделали первые шаги к миру". Коммюнике в полной мере отражает ожидания и намерения, а также остается открытым для подписания странам, уважающих Устав ООН.

Теперь продолжится техническая работа на уровне советников и министров в формате специальных встреч по конкретным идеям и предложениям. Предварительные соглашения достигнуты с Францией, Чехией, Турцией, Саудовской Аравией, США и рядом других стран. Эти страны примут технические группы и возглавят их.

Он также рассказал, когда пройдет второй саммит мира.

"Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит, к завершению войны", - отметил Зеленский и добавил, что уже есть страны, заинтересованные в проведении саммита.

Чилийский президент Габриэль Борич выразил надежду, что "совсем скоро" Москва и Киев начнут мирный диалог, но на условиях сохранения территориальной целостности Украины. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что мир не будет достигнут за один шаг.

Она также отметила, что Путин не настроен на завершение войны, настаивает на сдаче территорий и разоружении Украины. Евросоюз со своей стороны выделяет миллиарды евро помощи и недавно согласовал передачу доходов от замороженных активов РФ, и европейские страны не оставят Украину один на один с агрессором.

"В конце концов Украина будет определять условия справедливого мира… Я призываю Россию услышать месседж мирового сообщества, уважать территориальную целостность Украины, завершить империалистическое насилие и вернуть детей. Когда Россия скажет, что готова к миру, наступит время включить ее в мирный процесс. Надеюсь, это случится скоро", - добавила фон дер Ляйен.

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что по предварительным оценкам, 20 тысяч украинских детей депортированы в Россию, которая лишает их языка, культуры и идентичности. И объявил, что в ближайшие месяцы Канада примет гуманитарную группу. Он также призвал удвоить усилия, чтобы обеспечить безопасность Украины.

"Украина - одна из передовых линий борьбы сейчас, и мы должны все стоять вместе", - подчеркнул Трюдо.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо назвал Африку "случайной жертвой" российско-украинской войны. А еще отметил, что для разрешения конфликта нужно найти способы, при которых Россия и Китай присоединятся к мирному процессу.

О чем говорил Зеленский на пресс-конференции

О Бразилии и Китае

На вопрос о том, что нужно для привлечения Бразилии и Китая к мирному процессу, Зеленский ответил, что все участники саммита подчеркнули приверженность независимости и территориальной целостности Украины. И это дает ей мощную поддержку.

"Как только Бразилия и Китай присоединятся к принципам, которые нас объединили, мы будем рады слышать их мнения. Иногда даже если они не совпадают с большинством", - отметил он.

Что касается Китая, то он имеет большое политическое и экономическое влияние на Россию. Китай мог бы помочь Украине, но предложения китайской стороны не могут восприниматься через медиа. При этом Украина не считает Китай врагом, хочет, чтобы он стал другом, а друзья помогают.

"Когда я сказал, что Китай - это инструмент, я имел в виду, что Путин сделал все, чтобы представители Китая работали с другими странами, чтобы они отменили свое присутствие на саммите, присоединились к китайско-бразильским предложениям. Мне кажется, это неправильно. Каждый лидер может иметь свою позицию, не ломая другую. Все что я хочу, чтобы мы уважали друг друга", - сказал Зеленский.

Об условиях переговоров с Россией

Сейчас Россия не готова к справедливому миру. Зеленский прокомментировал крайние ультиматумы Путина и назвал их очередной исторической ошибкой.

"Очень серьезная ошибка человека, который предлагает Украине выйти из еще каких-то наших территорий. Человек может говорить что угодно, даже о замороженном конфликте, но здесь он провоцировал весь мир и, честно говоря, пугал. Это большая ошибка, которая для нас полезна. За кулисами (саммита, - ред.) почти все говорили, что одним этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о желании реально закончить войну, умножено на ноль", - отметил президент.

Поэтому дальше будут встречи технических групп, на которых детализируют мирный план. Встречи должны пройти на разных континентах. По его словам, проблему России еще не понял весь мир, поскольку война идет в Украине. Хотя Европа уже поняла, что "послезавтра товарищ Путин" дойдет и до них.

Он напомнил, что еще до полномасштабного вторжения Москва блокировала мирные инициативы на минских переговорах.

"Почему? Невыгодно было заканчивать войну. Доказательством тому является полномасштабное вторжение… Поэтому выбран процесс саммита мира, наработка детального плана… А, когда появится конкретный план, он будет передан представителям РФ. И увидим, готовы ли они к окончанию войны. Вот такие условия диалога с оккупантами", - подчеркнул Зеленский.

О международной помощи и поддержке

Страны поддерживают Украину не только военными пакетами, но и в гуманитарном, и в политическом аспектах. Украине важно слово большинства в мире, чтобы давить на Россию, чтобы она завершила войну. Первый путь - дипломатический, второй - крепкая армия и оборона.

В этом контексте президент указал на проголосованный пакет в США, анонсы из Великобритании, стран Северной Европы и так далее.

"Вопрос только в сроках. Не потому, что мы слабеем, мы заговорили о мире. Мы всегда говорили о мире", - сказал он и добавил, что украинской "формуле мира" уже почти два года.

На вопрос о том, как он справляется с усталостью партнеров от войны, Зеленский ответил, что главный вопрос для Украины - выживание.

"Нас пришел нацист Путин уничтожить, у него эта идея фикс… Мы очень благодарны, что нам помогают, но не считаю, что из-за помощи можно устать. Потому что это не та цена за войну. Я хочу сказать, Путин не оставит Украину. Будет то, что было перед Второй мировой войной. И потом никто не будет думать в Европе об усталости. Все будут думать о выживании", - добавил он.

О задачах на фронте и "Стамбульских соглашениях"

Зеленский не стал раскрывать планы на фронте, но отметил, что главная задача - не дать России добиться успехов в Харьковской области.

"Считаю, сейчас ситуация стабилизировалась. И считаю, что в ближайшее время благодаря нашим партнерам удастся усилить наших воинов и ответ будет захватчикам мощнее… Что касается войны, я бы не думал, что будет в 2025 году и так далее. Все зависит от силы на поле боя, а также от дипломатической работы", - отметил он.

На "дипломатическом фронте", если удастся реализовать задуманное, Украина подойдет ко второму саммите мира. И если Россия решит присутствовать на нем, не важно, добровольно или ее заставит мир, это будет говорить о том, что Москва захотела мира.

"Россия уже завтра может начать переговоры, ничего не дожидаясь. Если выйдут с наших законных территорий. Это просто уважение к уставу ООН", - подчеркнул президент.

Комментируя провал "Стамбульских соглашений" весной 2022 года, на которые постоянно ссылается Путин, он заявил, что ультиматумы не являются переговорами.

"С этими ультиматумами Путин приехал на танке, окружил нашу столицу и оккупировал многие регионы нашей страны. Потом этих ультиматумов было много. Кстати, они ничем не отличаются от последних "предложений" Путина. А ультиматумы позволяют делать паузы. Минские соглашения были ультиматумом, ему нужна была эта пауза, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. Поэтому любые ультиматумы для Путина - это потребность в паузе. Чтобы натренировать своих военных, потому что он потерял уже свою натренированную армию", - добавил Зеленский.

Заявления ключевых партнеров Украины

В ходе двухдневного саммита в Швейцарии звучали и другие интересные заявления. РБК-Украина собрало месседжи ключевых партнеров.

Риши Сунак, британский премьер

Россия пыталась помешать проведению саммита, потому что хочет капитуляции Украины. Недавно российский представитель в ООН заявил, что единственной темой международных встреч по Украине должна быть "безусловная капитуляция киевского режима".

"Что ж, этого никогда не произойдет. Потому что агрессия не может и не должна одержать верх", - подчеркнул Сунак.

Эммануэль Макрон, президент Франции

По его мнению, капитуляция не может быть путем к миру в Украине.

"Все из нас привержены построению устойчивого мира. Но, как уже было сказано, таким миром не может стать украинская капитуляция. Поэтому предпосылкой мира является помощь Украине в отражении агрессии", - отметил Макрон.

Олаф Шольц, немецкий канцлер

Россия может завершить войну в любой момент, но отказывается от этого. При этом нельзя договариваться о мире без ее участия.

"Это правда, что мир в Украине нельзя достичь без привлечения России. Но давайте не забывать, что пока мы говорим, Россия продолжает вести свою войну. Мы все знаем, что Россия могла бы завершить войну сегодня или в любой момент, прекратив атаки и выведя войска", - заявил Шольц.

Джорджия Мелони, итальянский премьер

Защита Украины означает объединение всех мирных усилий. И мир в Украине не означает, что она должна сдаться, как считает Путин.

"Если Россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться", - добавила Мелони.

Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности

Ультиматумы Путина о сдаче территорий четырех областей, демилитаризации, отказа от вступления в НАТО и так далее отвергают мораль и здравый смысл.

"Этот саммит определил ядро того, каким должен выглядеть мир. И это принципы Устава ООН, это принципы международного права, принципы суверенитета, территориальной целостности и невозможности завоевания одного государства другим", - отметил Салливан.