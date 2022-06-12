Мир в Україні можливий. Питання в тому, якою ціною, - Столтенберг

"Так, мир в Україні цілком можливий, але тільки є питання, яким буде цей мир. Бо якщо Україна відведе свої війська і припинить битися, то тоді може припинити існування як незалежна європейська нація. Якщо президент Путін припинить битися, теж буде мир. Дилема в тому, що мир можливий завжди, капітуляція може призвести до миру", - зазначив він.

У той же час, за його словами, Україна не готова на мир за всяку ціну.

"Взагалі-то вони вже платять високу ціну за свою незалежність... Не мені судити, наскільки високу ціну Україна має заплатити. Ми теж платимо ціну, тому що надаємо підтримку і вводимо санкції, але немає сумніву в тому, що саме українці щодня платять найвищу ціну. І тільки їм можна про це судити", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, моральна дилема в тому, що мир можливий, але як дорого Україна готова заплатити за незалежність. Найкращий шлях - відмова президента Росії Володимира Путіна від війни, оскільки тільки Росія відповідальна за війну в Україні.

Він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про завершення війни за столом переговорів. І завдання західних партнерів - зробити позицію Києва максимально сильною.

"Так що питання не в тому, чи можливий мир. Питання в ціні, скільки території, суверенітету і незалежності, свободи і демократії ви готові принести в жертву заради миру. І це дуже важка моральна дилема", - додав Столтенберг.