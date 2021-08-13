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Світ не визнає правління талібів: НАТО відреагувало на загострення в Афганістані

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась зустріч союзників по НАТО, аби порушити питання стосовно загострення ситуації в Афганістані. Альянс пригрозив Талібану тим, що світ не визнає його правління, якщо він захопить усю країну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Наразі Альянс, в першу чергу, зосереджений на підтримці афганського уряду. НАТО планує зберегти дипломатичну присутність в Кабулі.

Враховуючи високий рівень насильства, який пов’язаний з наступом талібів, напади на мирних жителів, вбивства й порушення прав людини, НАТО пригрозило радикальному руху тим, що світ не визнає його правління, якщо воно захопить усю територію Афганістану.

"Ми як і раніше прихильники підтримки політичного вирішення конфлікту", - пише пресслужба.

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НАТОТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан