Світ не визнає правління талібів: НАТО відреагувало на загострення в Афганістані

Наразі Альянс, в першу чергу, зосереджений на підтримці афганського уряду. НАТО планує зберегти дипломатичну присутність в Кабулі.

Враховуючи високий рівень насильства, який пов’язаний з наступом талібів, напади на мирних жителів, вбивства й порушення прав людини, НАТО пригрозило радикальному руху тим, що світ не визнає його правління, якщо воно захопить усю територію Афганістану.

"Ми як і раніше прихильники підтримки політичного вирішення конфлікту", - пише пресслужба.