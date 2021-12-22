Світ не наблизився до кінця пандемії, але має засоби її перемогти, - експерт ВООЗ

Світ поки не наблизився до кінця пандемії COVID-19. Однак людство має засоби, щоб впоратися з поширенням коронавірусу.

"Ми не знаходимося в кінці пандемії (COVID-19 - ред.), ми навіть не наблизилися до її завершення. Але у нас є засоби (для боротьби з коронавірусом - ред.) набагато краще, ніж були до цього", - сказав експерт ВООЗ в ході брифінгу.

Райан підкреслив, що на сьогодні у ВООЗ і урядів багатьох держав є розуміння того, як слід поводитися з коронавірусом. Однак, за його словами, владі деяких країн не вистачає бажання вести боротьбу з COVID-19.