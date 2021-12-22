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Світ не наблизився до кінця пандемії, але має засоби її перемогти, - експерт ВООЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Світ поки не наблизився до кінця пандемії COVID-19. Однак людство має засоби, щоб впоратися з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкла Райана.

"Ми не знаходимося в кінці пандемії (COVID-19 - ред.), ми навіть не наблизилися до її завершення. Але у нас є засоби (для боротьби з коронавірусом - ред.) набагато краще, ніж були до цього", - сказав експерт ВООЗ в ході брифінгу.

Райан підкреслив, що на сьогодні у ВООЗ і урядів багатьох держав є розуміння того, як слід поводитися з коронавірусом. Однак, за його словами, владі деяких країн не вистачає бажання вести боротьбу з COVID-19.

Нагадавши, Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року.

Зазначимо, раніше у ВООЗ припустили, що у 2022 році може припинитися пандемія коронавірусу.

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