"Світ не усвідомлює, до якої війни готувалася РФ". Зеленський розкритикував ЄС через відсутність нафтового ембарго

"Якщо тільки для шостого пакету санкцій почали всерйоз обговорювати нафту, значить світ не усвідомлює, до якої війни готувалася Росія. Якщо і досі немає чіткої визначеності щодо російського газу, значить не може бути й впевненості, що у Європі є спільна воля, щоб припинити російські воєнні злочини, щоб примусити Росію до миру. Якщо є великі європейські компанії і великі європейські банки, які навіть у розпал бойових дій в Україні не вважають за потрібне вийти з російського ринку, то це означає, що всі інші компанії прийматимуть це як сигнал "перечекайте", а потім можна буде працювати", - зазначив Зеленський.

Також під час свого звернення глава держави зазначив, що навіть звірства в Бучі не змусили ЄС ввести ембарго на енергоносії з Росії.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни ЄС готують шостий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Очікується, що він включатиме "нафтову опцію".

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