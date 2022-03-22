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Світ не до кінця зрозумів. Війна йде не за території, а проти всього, що символізує "русский мир", - ОП

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 14:21
Світ не до кінця зрозумів. Війна йде не за території, а проти всього, що символізує "русский мир", - ОП Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, світ не до кінця зрозумів, що війна в Україні точиться не за території, торгівлю чи нафтове ембарго. Країна бореться проти варварства, масових убивств та нелюдяності - всього того, що символізує "русский мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка під час відеозвернення.

"На жаль, світ не до кінця зрозумів, що війна точиться не за території, торгівлю чи нафтове ембарго. Україна воює 27-й день за свою свободу та проти масштабного вторгнення варварства, жорстокості та масових убивств мирних громадян. Проти всього, що, як виявилося, символізує "русский мир". Стійкості нашим героям і містам!" - наголосив він.

Подоляк також закликав пам'ятати героїв, які сидять в тимчасово окупованих містах та не здаються ворогові.

"І ще одне. Хочу, щоб ми завжди пам'ятали про наших героїв, які сидять сьогодні в оточених містах і не віддають ці міста ворогові. Чернігів - понад 3 тижні над людьми просто знущаються. Їх просто хочуть стерти з лиця землі. Але ми будемо Чернігів пам'ятати", - додав Подоляк.

Нагадаємо, РФ повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 27-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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