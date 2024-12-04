"Мир через силу". Сибига рассказал о контактах с новой администрацией президента США

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны США после инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа.

Об этом он заявил во время своего выступления в штаб-квартире НАТО, отвечая на вопросы журналистов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

По словам Сибиги, Украина и ее союзники должны сосредоточиться на концепте "мир через силу", чтобы заставить Россию согласиться на справедливые требования по восстановлению безопасности.

"Мы вместе с нашими союзниками должны сделать все, чтобы принудить Россию к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру. И здесь мы говорим о концепте "мир через силу", - пояснил он.

В то же время глава МИД отметил важность поддержки США в этом процессе, учитывая ключевую роль Вашингтона в безопасности и военной помощи Киеву.

"Сегодня в США находится руководитель Офиса Андрей Ермак, который будет соответствующим важным встречам, и этот контакт чрезвычайно важен для установления, в частности, отношений с представителями новой администрации", - сообщил он.

Сибига также добавил, что тоже был недавно в Вашингтоне, где встречался с представителями обеих палат Конгресса.

"Мы надеемся, что американская поддержка Украины будет сохранена", - отметил он.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что контактов между администрацией Трампа и представителями Украины должно быть больше. Ужесточение диалога должно произойти еще до официальной инаугурации новоизбранного президента США.