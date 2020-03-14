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У МОЗ уточнили слова міністра щодо вразливості пенсіонерів до коронавірусу

Новини » Політика     14.03.2020 - 11:58
У МОЗ уточнили слова міністра щодо вразливості пенсіонерів до коронавірусу
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

За словами міністра, саме люди похилого віку мають чи не найвищий ризик зараження коронавірусом

Голова Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець закликав українців приділити більше уваги літнім батькам. Про це йдеться у повідомленні про уточнення щодо вразливості пенсіонерів до коронавірусу, опублікованому на сайті міністерства, передає РБК-Україна.

"Під час засідання комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації було обговорено багато важливих питань, серед яких продовження медреформи та ситуація навколо поширення коронавірусу в Україні. Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку", - зазначено у повідомлені.

За словами міністра Ємця, згідно зі світовою тенденцією та медичними дослідженнями, саме люди похилого віку мають чи не найвищий ризик зараження коронавірусом.

“Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики. Я також закликаю усіх громадян у цей період бути особливо свідомими: літні батьки зараз найбільше потребують уваги та турботи. Забезпечте їх усім необхідним, аби мінімізувати потребу відвідувати місця масового скупчення під час карантину”, - підкреслив Ілля Ємець.

Нагадаємо, всього в країні офіційно підтверджено три випадки захворювання коронавірусом - два в Чернівецькій області та один у Житомирській.

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