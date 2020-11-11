ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МОЗ уточнили, хто може розраховувати на планову госпіталізацію

Автор: Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов уточнив, що хто може розраховувати на планову госпіталізацію. Раніше стало відомо про заборону планових операцій і госпіталізацій.

Популярні новини

Про це він розповів під час брифінгу.

За словами міністра, на планові госпіталізацію і операції можуть розраховувати вагітні, новонароджені і пацієнти з онкологією.

"Це надання допомоги в результаті ускладнення перебігу вагітності та пологів, надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями, надання паліативної допомоги в стаціонарних умовах", - уточнив глава МОЗ.

За словами Степанова, якщо в результаті відстрочки госпіталізації існує ризик для життя і здоров'я, зупиняти її не будуть.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в понеділок, що всі планові операції і госпіталізації в Україні заборонили.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів планує ввести новий карантин. Детальніше про можливі зміни читайте в матеріалі РБК-Україна.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірусгоспитализация