У МОЗ уточнили, які послуги є безоплатними для хворих на COVID-19

Фото: медпрацівники (УНІАН)

НСЗУ виплатила майже 163 млн гривень за надання допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19

Національна служба здоров’я України при Міністерстві охорони здоров'я уточнила перелік безкоштовних послуг для осіб, хворих на коронавірус. Зокрема, пацієнти отримують безоплатно тестування методом ПЛР мобільною бригадою.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що НСЗУ виплатила 162 944 463 грн за надання допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19.

Так, відомство платить закладу охорони здоров’я за кожне проведене тестування методом ПЛР. Це означає, що мобільна бригада має усе необхідне для взяття мазків у пацієнта вдома та транспортування їх до лабораторії. Для пацієнта послуга безоплатна. Ані засоби індивідуального захисту медпрацівника, ані бензин для машини пацієнт не оплачує з власної кишені.

Щодо екстреної допомоги, то бригада ЕМД має оцінити стан здоров’я пацієнта на місці виклику та за необхідності транспортувати його до лікарні, визначеної в регіоні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Якщо пацієнт не потребує госпіталізації, бригада ЕМД надає йому необхідну медичну допомогу, рекомендації стосовно самоізоляції та направлення на тестування для мобільної бригади. Зазначається, що Нацслужба здоров’я платить екстренці за кожний виїзд до пацієнтів як із встановленим діагнозом COVID-19, так і з підозрою на коронавірусну хворобу.

Стосовно безоплатних послуг у стаціонарі, то пацієнт отримує такі основні послуги:

тестування на SARS-Co-V-2,

лабораторні та інструментальні дослідження (ЕКГ, загальний клінічний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, визначення рівня глюкози крові),

меддопомогу відповідно до галузевих стандартів,

кисневу підтримку,

інтенсивну терапію та підключення до ШВЛ та ЕКМО за необхідністю,

знеболення та медикаментозну терапію,

консультації лікарів інших спеціальностей тощо.

Вказано, що це покриває тариф відповідного пакета медичних послуг. А отже, пацієнтові не потрібно платити за те, за що платить держава.

"Загалом за стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією кошти отримали 6 закладів, які входять у перелік визначених лікарень для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 (понад 25,6 млн грн), та 31 заклад, які не входять у перелік лікарень, визначених для госпіталізації, і отримують виплати лише в квітні (10,8 млн грн)", - інформують у МОЗ.

Крім того, за медичну допомогу, яка надається мобільними бригадами, кошти отримали 68 закладів на суму понад 2,4 млн грн. Також усі 25 центрів екстреної медичної допомоги отримали майже 124 млн грн.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я планує запровадити і відкоригувати коефіцієнт на складність у тарифах на медичні послуги.

Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ Максим Степанов анонсував введення нової системи фінансування лікарень.

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Автор: Юлия Струк