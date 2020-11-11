ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У МОЗ спрогнозували, коли Україна отримає вакцину від COVID-19

Київ, Середа 11 листопада 2020 21:08
У МОЗ спрогнозували, коли Україна отримає вакцину від COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна може отримати вакцину від COVID-19 вже на початку 2021 року. У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що це буде кінець першого кварталу наступного року.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, Україна очікує на реєстрацію вакцини від коронавірусу, а зараз жодна з ймовірних вакцин не завершила третій етап клінічних випробувань.

"Для нас дуже важлива реєстрація, щоб ми могли вже замовляти цю вакцину. Реєстрація, на моє відчуття, повинна відбутися до нового року. Я думаю, реально ми отримаємо вакцину в кращому випадку наприкінці першого кварталу", - пояснив він.

Степанов додав, що відповідно до глобальної ініціативи COWAX, Україна отримає близько 8 млн доз вакцини рівними траншами відразу ж після її реєстрації.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що на закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджеті на наступний рік передбачено 1 млрд гривень.

Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський попросив Німеччину допомогти з поставками вакцини від коронавірусу в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинаМаксим СтепановКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся