В Минздраве спрогнозировали, когда Украина получит вакцину от COVID-19

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Украина может получить вакцину от COVID-19 уже в начале 2021 года. В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что это будет конец первого квартала следующего года.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, Украина ожидает на регистрацию вакцины от коронавируса, а сейчас ни одна из вероятных вакцин не завершила третий этап клинических испытаний.

"Для нас очень важна регистрация, чтобы мы могли уже заказывать эту вакцину. Регистрация, по моему ощущению, должна состояться до нового года. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала", - пояснил он.

Степанов добавил, что согласно с глобальной инициативой COWAX, Украина получит около 8 млн доз вакцины равными траншами сразу же после ее регистрации.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что на закупку вакцины от коронавируса в бюджете на следующий год предусмотрен 1 млрд гривен.

Кроме того, недавно президент Владимир Зеленский попросил Германию помочь с поставками вакцины от коронавируса в Украину.