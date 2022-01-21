У МОЗ сказали, які COVID-вакцини будуть в 2022 році в Україні

Україна вже уклала контракти на поставку 31,5 млн доз вакцин від COVID-19. Ще 10 млн доз препаратів очікуються в рамках механізму COVAX.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна .

Він уточнив, що зараз в наявність числиться 11,5 млн доз вакцин.

"Зараз на залишках в Україні числиться 11,5 млн доз вакцин. Також є контракти на поставку 25 млн доз препарату Comirnaty від Pfizer - BioNTech. Плюс будуть 6,5 млн доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. І ще 10 млн доз Україні поставлять в рамках механізму COVAX", – сказав міністр.

За його словами, в 2022 році Україна збирається використовувати препарати Moderna, Pfizer і CoronaVac. Він уточнив, що вакцина AstraZeneca (VaxZevria) не користується особливим попитом серед українців.