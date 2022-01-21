RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У МОЗ сказали, які COVID-вакцини будуть в 2022 році в Україні

Автор: Уляна Безпалько

Україна вже уклала контракти на поставку 31,5 млн доз вакцин від COVID-19. Ще 10 млн доз препаратів очікуються в рамках механізму COVAX.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Він уточнив, що зараз в наявність числиться 11,5 млн доз вакцин.

"Зараз на залишках в Україні числиться 11,5 млн доз вакцин. Також є контракти на поставку 25 млн доз препарату Comirnaty від Pfizer - BioNTech. Плюс будуть 6,5 млн доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. І ще 10 млн доз Україні поставлять в рамках механізму COVAX", – сказав міністр.

За його словами, в 2022 році Україна збирається використовувати препарати Moderna, Pfizer і CoronaVac. Він уточнив, що вакцина AstraZeneca (VaxZevria) не користується особливим попитом серед українців.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, чи будуть вводити в Україні новий жорсткий локдаун.

Також Ляшко повідомив, коли видаватимуть нові COVID-сертифікати після бустерної дози.

Щобільше, сьогодні три області ризикують перейти в "червону" зону карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниУкраїнаКоронавірус