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У МОЗ сказали, які COVID-вакцини будуть в 2022 році в Україні

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П'ятниця 21 січня 2022 22:18
У МОЗ сказали, які COVID-вакцини будуть в 2022 році в Україні Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Україна вже уклала контракти на поставку 31,5 млн доз вакцин від COVID-19. Ще 10 млн доз препаратів очікуються в рамках механізму COVAX.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Він уточнив, що зараз в наявність числиться 11,5 млн доз вакцин.

"Зараз на залишках в Україні числиться 11,5 млн доз вакцин. Також є контракти на поставку 25 млн доз препарату Comirnaty від Pfizer - BioNTech. Плюс будуть 6,5 млн доз вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech. І ще 10 млн доз Україні поставлять в рамках механізму COVAX", – сказав міністр.

За його словами, в 2022 році Україна збирається використовувати препарати Moderna, Pfizer і CoronaVac. Він уточнив, що вакцина AstraZeneca (VaxZevria) не користується особливим попитом серед українців.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, чи будуть вводити в Україні новий жорсткий локдаун.

Також Ляшко повідомив, коли видаватимуть нові COVID-сертифікати після бустерної дози.

Щобільше, сьогодні три області ризикують перейти в "червону" зону карантин.

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