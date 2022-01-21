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В Минздраве сказали, какие COVID-вакцины будут в 2022 году в Украине

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Пятница 21 января 2022 22:18
В Минздраве сказали, какие COVID-вакцины будут в 2022 году в Украине Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Украина уже заключила контракты на поставку 31,5 млн доз вакцин от COVID-19. Еще 10 млн доз препаратов ожидаются в рамках механизма COVAX.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Он уточнил, что сейчас в наличие числится 11,5 млн доз вакцин.

"Сейчас на остатках в Украине числится 11,5 млн доз вакцин. Также есть контракты на поставку 25 млн доз препарата Comirnaty от Pfizer - BioNTech. Плюс будут 6,5 млн доз вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech. И еще 10 млн доз Украине поставят в рамках механизма COVAX", – сказал министр.

По его словам, в 2022 году Украина собирается использовать препараты Moderna, Pfizer и CoronaVac. Он уточнил, что вакцина AstraZeneca (VaxZevria) не пользуется особым спросом среди украинцев.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, будут ли вводить в Украине новый жесткий локдаун.

Также Ляшко сообщил, когда будут выдавать новые COVID-сертификаты после бустерной дозы.

Более того, сегодня три области рискуют перейти в "красную" зону карантина.

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