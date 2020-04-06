В МОЗ розроблять альтернативний план "Б" в разі найгіршого сценарію пандемії в Україні 

У Центрі громадського здоров’я не виключають підготовку плану "Б" на випадок найгіршого сценарію поширення коронавірусу в Україні. Про це заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Прямий", передає РБК-Україна.

За його словами, вже готова база для мінімального покриття потреб або для мінімального реагування.

"Цього буде достатньо найближчим часом навіть у випадку масового надходження хворих. Система вистоїть... Однак, в сценарії, наприклад, Іспанії, ми точно знаємо, що наразі немає такого чіткого плану, які саме заклади будуть розгортатись і яка максимальна місткість таких закладів є. Я думаю, що зараз мова йде про те, що зараз держава переходить до розробки альтернативного плану "Б" на випадок найгіршого сценарію розвитку подій", - заявив Кузін.

Так, він прокоментував, чи розглядається в Україні варіант розгортання шпиталів для тяжко хворих у таких місцях як готелі або стадіони у масового надходження хворих.

"Зараз є дві лінії або два етапи розгортання системи охорони здоров’я. Зараз ми знаходимось лише на першому, коли в нас є майже 300 опорних лікарень, які зараз приймають хворих (на коронавірус - ред.). Це дуже розгалужена мережа і вони зараз на першій лінії. Є певний перелік резервних закладів охорони здоров’я, який буде розгортатися по мірі потрапляння більшої кількості (хворих – ред.). Останній, третій резерв - це вимоги до місць таких як подібних до стадіону або інших місць. Однак, в ВООЗ кажуть одне застереження до таких непристосованих місць: ризик інфікування в таких місцях може бути навіть більше, аніж якщо людина залишається вдома...", - заявив Кузін.

Лікар не виключив, що сьогодні Україна перебуває лише на початку шляху подолання піку захворювання коронавірусом.

"Насправді весь світ зараз перебуває в стані пандемії та готовності, а деякі країни вже подолали цей пік.. А Україна зараз знаходиться, або в середині або на початку цього шляху. Насправді сказати, яким чином буде розвиватися епідемія на рівні країни доволі важко", - додав він.

Нагадаємо, в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.