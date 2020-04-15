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У МОЗ розповіли, чи можлива нова хвиля заражень коронавірусом восени

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 12:11
У МОЗ розповіли, чи можлива нова хвиля заражень коронавірусом восени
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ляшко підкреслив, що наразі невідомо, як поведе себе вірус

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що восени можлива нова хвиля зараження коронавірусом. Про це він розповів в інтерв'ю журналу "НВ".

Він підкреслив, що наразі невідомо, як поведе себе вірус.

"Так, все можливо (нова хвиля, - ред.). Але потрібно зрозуміти: цей вірус новий. Як він себе поведе? Ось минулий SARS (що викликав епідемію атипової пневмонії 2002−2003 рр.) повністю втратив свою імуногенність і не пішов на країни Європи. MERS (близькосхідний респіраторний синдром, 2015 р.) сильно не поширився, але відрізнявся високою летальністю", - розповів головний санітарний лікар.

Ляшко зазначив, що були сподівання, що новий коронавірус не піде далі Азії.

"Всі сподівалися, що COVID перекрутиться в Азії, втратить свою імуногенність і його сил на більше не вистачить. Але ми бачимо, що він зараз творить у Європі", - сказав він.

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