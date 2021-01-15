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У МОЗ розповіли, як уникнути спалаху "британського" штаму COVID

Україна, П'ятниця 15 січня 2021 16:42
У МОЗ розповіли, як уникнути спалаху "британського" штаму COVID
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як уникнути спалаху "британського" штаму коронавірусу в Україні. Заступник міністра охорони здоров'я закликає частіше мити руки.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

"Щоб не було спалаху британського штаму коронавірусу, треба дотримуватися карантинних обмежень, які пропонує уряд: носити маску, уникати скупчень людей і часто мити руки. Якби кожна людина мила руки хоча б 5 разів на день, то кількість хворих зменшилася б на 35%", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, головний санлікар раніше заявив, що в країні поки не виявлено нового штаму коронавірусу, який вперше був діагностований у Великій Британії. Однак нову партію проб вже відправили до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Як писало РБК-Україна, після виявлення нового штаму коронавірусу в Британії, який вчені вважають більш заразним за інші, десятки країн світу заборонили в'їзд з Британії. Україна зі свого боку не зупиняла авіасполучення зі Сполученим Королівством.

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Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВиктор ЛяшкоКоронавірус

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