У МОЗ розповіли, що буде після 100% заповненості ліжок для хворих COVID-19

Якщо в Україні не будуть дотримуватись карантину, то через місяць буде 100% заповненість ліжок для хворих COVID-19. У МОЗ розповіли, що буде в такому випадку.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, людей просто не буде куди приймати.

"Що буде далі, якщо ми отримаємо 100% заповненість ліжок? А просто в лікарнях не буде куди приймати хворих. І в такому випадку їм не буде надана допомога саме в умовах стаціонару. Людям, які потребують кисень, люди, які інколи потребують апарати ШВЛ, люди, які потребують висококваліфіковане надання медичної допомоги", - зазначив він.

Він підкреслив, що зі сторони МОЗ і лікарів найкращим способом запобігання поширення коронавірусу є введення локдауну. Втім, Степанов зазначив, що українська економіка його не витримає.

Нагадаємо, в Україні за останні дві доби ввели понад 6 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19. Відсоток заповнювання таких ліжок скоротився до 54,7%.

Також РБК-Україна писало, що з 14 листопада в Україні вводять карантин вихідного дня. Також уряд скасував карантинне зонування, тепер в країні діє загальнонаціональний карантин.