У МОЗ пропонують збільшити тариф на надання паліативної допомоги в 3,6 раза

Національна служба здоров'я пропонує збільшити в 2021 році тариф на надання стаціонарної паліативної допомоги. Він може зрости в 3,6 раза.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

"НСЗУ пропонує збільшити тариф на надання стаціонарної паліативної допомоги в 3,6 раза. Тариф на надання мобільного паліативної допомоги - в 3 рази", - зазначено в повідомленні.

Цього вдасться досягти, якщо буде затверджене збільшення бюджету Програми медичних гарантій на 2021 рік до 225 млрд гривень.

За оцінкою Українського центру громадських даних, паліативної допомоги в Україні потребують понад 320 тис. пацієнтів, а членам їх сімей необхідний супровід та підтримка.

З 1 квітня 2020 року послуга з надання паліативної допомоги увійшла до Програми медичних гарантій. На цей час 485 медичних установ уклали договори про надання паліативної допомоги з Національною службою здоров'я України. Найбільша кількість лікарень, які надають паліативну допомогу за контрактом, у Львівській області - 41.

"У стаціонарі надає допомогу 431 медичний заклад. На сьогодні ці заклади отримали від НСЗУ понад 216,8 млн грн. На надання мобільного паліативної допомоги з НСЗУ мають договори 203 установи. НСЗУ їм виплатила понад 176 млн грн", - інформують у Нацслужбі.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я ініціює збільшення у 2021 році базової ставки за лікування хворих на туберкульоз. Її пропонують збільшити до 63 тисяч гривень.

Як писало РБК-Україна, НСЗУ виплатила Центрам екстреної медицини 3,9 млрд гривень за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 з квітня.