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У МОЗ пояснили, чи можна використовувати антибіотики при легкій формі COVID

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 09:51
У МОЗ пояснили, чи можна використовувати антибіотики при легкій формі COVID Фото: антибіотики можна лише пацієнтами в середній або тяжкій формі після рекомендацій лікарів (УНІАН)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування COVID-19. Пацієнтам, у яких легка форма коронавірусу, заборонено використовувати антибіотики.

Про це під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

За її словами, антибіотики можна застосовувати лише пацієнтам у середній або тяжкій формі захворювання при наявності обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції.

"Пацієнтам з підозрюваним або підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою", - зазначила Садов'як.

Нагадаємо, в Україні за вчора підтвердили понад 19 тисяч нових COVID випадків. При цьому госпіталізували майже 5 тисяч осіб, летальних випадків - 419.

При цьому повідомлялося, що Україна ще не наблизилася до критичної межі щоденних госпіталізацій з COVID.

Також РБК-Україна писало, що "постковідний синдром" може тривати 12 і більше тижнів від початку захворювання. Симптоми можуть проявлятися з боку дихальної, серцево-судинної і нервової систем організму людини.

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