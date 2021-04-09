У МОЗ пояснили, чи можна використовувати антибіотики при легкій формі COVID

Фото: антибіотики можна лише пацієнтами в середній або тяжкій формі після рекомендацій лікарів (УНІАН)

Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування COVID-19. Пацієнтам, у яких легка форма коронавірусу, заборонено використовувати антибіотики.

Про це під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

За її словами, антибіотики можна застосовувати лише пацієнтам у середній або тяжкій формі захворювання при наявності обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження наявності бактеріальної інфекції. "Пацієнтам з підозрюваним або підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою", - зазначила Садов'як.