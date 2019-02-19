У МОЗ пояснили, що означає право на медичну таємницю

У МОЗ розповіли, що є медичною таємницею

Под определение медицинской тайны подпадают абсолютно все аспекты, касающиеся здоровья пациента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В частности, врач, медсестра, любой другой медицинский работник или другие лица, которым в связи с выполнением служебных обязанностей стало известно о болезни, не имеет права разглашать как медицинскую, так и немедицинскую информацию о состоянии здоровья человека, кроме предусмотренных законодательными актами случаев.

Отмечается, что медицинской тайной являются: факт обращения человека в лечебное учреждение за медицинской помощью; состояние здоровья человека; диагноз; обстоятельства, которые предшествовавшие заболеванию или спровоцировали его; функциональные особенности организма; вредные привычки; особенности психики; имущественное положение; иные сведения, полученные при медицинском обследовании.

Кроме того, детализированную информацию о состоянии вашего здоровья не имеют права требовать по месту работы или учебы.

В ведомстве отмечают, что с 16 лет подростки имеют право на тайну о состоянии своего здоровья: родители имеют право на доступ к медицинской информации только с согласия подростков.

При этом существует буквально несколько случаев, когда врач может нарушить медицинскую тайну. В частности, случаи, когда сохранение медицинской тайны вредит обществу или может иметь серьезные последствия для окружающих пациента.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины подписало приказы о распределении вакцин против полиомиелита, кори, паротита и краснухи - в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения.