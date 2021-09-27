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У МОЗ пояснили, чим загрожує підробка COVID-сертифікатів

Автор: Уляна Безпалько

У МОЗ пояснили, чим загрожує підробка COVID-сертифікатів. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін нагадав, що внесення будь-якої інформації в електронну систему охорони здоров'я можна відслідкувати.

Про це він розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

"Тобто ми можемо подивитися, який лікар вніс той чи інший запис. І, повірте, коли пацієнт перебуває на ліжку палати інтенсивної терапії чи реанімації, він розкаже, чи вакцинований, чи в нього куплений сертифікат і хто йому таке зробив. Тому ця інформація рано чи пізно стане відомою принаймні медичним працівникам, правоохоронним органам тощо", - повідомив він.

За його словами, влада опрацьовує сайти, телеграм-канали, фейсбук-групи, де поширується інформація про купівлю COVID-сертифікатів.

"Зараз уже ведеться приблизно 300 кримінальних проваджень за цими випадками. Минулого тижня вже було кілька обшуків по туристичних агенціях, які продавали так званий повний комплект: сам тур, поліс медичного страхування, сертифікат про пройдений ПЛР-тест до вильоту і плюс тест за датою повернення з країни, з якої людина поверталася", - повідомив Кузін.

МОЗ зараз також ініціювало урядові зміни до Кримінального процесуального кодексу з метою підвищення відповідальності за підробку документів про вакцинацію, сертифікатів.

"Однак я би хотів ще раз запевнити в тому, що зараз майже всі групи, які є в телеграмі, в вайбері, вотсапі, відслідковуються кіберполіцією і додатково з'ясовується, хто з медичних працівників бере участь у цих схемах. Думаю, найближчим часом ці справи будуть доведені до їх логічного завершення", - зазначив він.

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Вакцинація