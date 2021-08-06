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У МОЗ пояснили, коли досягається найвищий рівень захисту від коронавірусу

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Київ, П'ятниця 06 серпня 2021 11:44
У МОЗ пояснили, коли досягається найвищий рівень захисту від коронавірусу Фото: коли досягається найвищий рівень захисту від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, коли досягається найвищий рівень захисту від коронавірусу. Це пов'язано з вакцинацією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Повний курс вакцинації є ключем до захисту від усіх штамів COVID-19, включно з "Дельта", повідомили в МОЗ.

Найвищий рівень захисту досягається (від 7 до 14 днів) після останньої дози вакцини.

Разом з тим, Європейське агентство з лікарських засобів та Європейський центр профілактики та контролю захворювань рекомендують усім громадянам дотримуватися правил безпеки та продовжувати носити маски, зберігати соціальну дистанцію, незважаючи на повний курс вакцинації.

Нагадаємо, в Україні зробили рекордні майже 170 тисяч COVID-щеплень за добу.

Зазначимо, голова МОЗ зробив заяву про ймовірність нового локдауна в Україні.

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Мінстерство охорони здоров'я України COVID-19
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