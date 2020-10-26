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У МОЗ назвали регіони, де не встигають перевіряти тести на коронавірус

Київ, Понеділок 26 жовтня 2020 21:52
У МОЗ назвали регіони, де не встигають перевіряти тести на коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні п'ять регіонів не встигають перевіряти тести на коронавірус день у день. При цьому 12 регіонів тестують всі зразки в день отримання.

Про це він повідомив в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, найбільша кількість залишків тестів на COVID-19 залишається після робочого дня в Харкові, Києві, Сумах, в Донецькій і Одеській областях.

"Ці п'ять регіонів формують кількість залишків, і саме на ці області направлено наша підтримка вдосконалення лабораторної мережі, щоб зменшити залишки тестів", - додав Ляшко.

Він зазначив, що уряд виділив 100 млн гривень, щоб підписати контракти з приватними лабораторіями. При цьому Ляшко додав, що залишки тестів на коронавірус, які залишаються в державних лабораторіях, планують передавати в приватні клініки.

Нагадаємо, раніше МОЗ представило механізм співпраці між державними та приватними лабораторіями при проведенні тестування на коронавірус.

Крім того, МОЗ планує скоротити термін здійснення тестування на COVID-19 коштом приватних лабораторій.

Більш детально про тестування на коронавірус в приватних лабораторіях - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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