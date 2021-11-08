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У МОЗ назвали відсоток вакцинованих українців

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 09:42
У МОЗ назвали відсоток вакцинованих українців Фото: скільки в Україні вакцинованих українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

У МОЗ назвали відсоток вакцинованих від коронавірусу українців. Хоча б одну дозу вакцини отримали майже 32% дорослого населення країни, тобто майже кожен третій.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вихід на пік. Коли епідемія піде на спад і послаблять карантин".

Завершили курс щеплень близько 22,5%. Зараз перше щеплення зробили 11,4 млн українців, повний курс пройшли майже 8 млн громадян. В останні тижні темпи і охоплення вакцинацією стрімко зростають.

За тиждень з 18 по 24 жовтня в Україні зробили 1,5 млн щеплень, а з 25 по 31 жовтня - 1,7 млн. В середньому за день медики роблять по 250 тисяч уколів і це не межа. У KSE прогнозують, що в найближчі тижні попит на вакцинацію може подвоїтися.

Найбільше щеплень роблять у столиці: близько 55% дорослого населення Києва вже вакциновані хоча б однією дозою біопрепарату. Найменше у Закарпатській та Волинській областях.

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